Staatsfinanzen: Die Corona-Krise wirkt ein Jahrzehnt nach

Harte Zeiten für Optimisten: Die steigenden Infektionszahlen in Österreich und bei den wichtigsten Handelspartnern nagen schwer am Glauben an eine baldige wirtschaftliche Erholung.

Kommt es zu einem zweiten Lockdown (vergleichbar zum Frühjahr) bleibt 2021 von der erwarteten – und von Finanzminister Gernot Blümel auch budgetierten – Wirtschaftserholung um plus 4,4 Prozent nur noch ein Mini-Plus von 0,4 Prozent über. Auch das Weihnachtsgeschäft und der Wintertourismus würden je nach Dauer des Lockdowns schwer getroffen werden.