Coronavirus: Blümel-Mitarbeiter positiv, Minister nicht isoliert

Ein enger Mitarbeiter von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) ist am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle Kollegen, die als K1-Personen eingestuft wurden, befinden sich in häuslicher Quarantäne und werden in weiterer Folge ebenfalls getestet. Der Finanzminister selbst hatte im kritischen Zeitraum keinen Kontakt mit dem betroffenen Mitarbeiter und wurde heute negativ getestet, berichtete ein Sprecher.

Damit geht Blümel auch nicht in Isolation sondern weiter seiner Arbeit nach. Gefordert ist er diese Woche unter anderem als Wiener ÖVP-Obmann, wenn es in die erste Runde der Parteiengespräche mit der SPÖ nach der Wahl in der Bundeshauptstadt geht.