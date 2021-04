Staatsbeteiligung: Rettung oder Geldverbrennung?

CONTRA:

Eine Staatsbeteiligung, um Arbeitsplätze zu retten? Die Idee von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner und Gewerkschaftsvertretern ist alles andere als neu. Sie erreichte unter SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky eine Hochblüte. Wer seinen sicheren Job der Partei zu verdanken hat, wird in der Wahlkabine verlässlich das Kreuzerl beim richtigen Kasterl machen, so das politische Kalkül.

Allerdings kam diese Politik relativ schnell aus der Mode, als in Großbritannien die „Eiserne Lady“ (Thatcher) und den USA der ehemaliger Schauspieler (Reagan) an die Macht kamen. Mit folgenden Ansagen: Unternehmen privatisieren, Stellen streichen und – das hören Wähler auch besonders gerne – Steuern senken. Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus waren Staatsfirmen dann überhaupt out.

Letztlich sind es Steuergelder, die in Staatsbeteiligungen umgeschlichtet werden. Viele der verstaatlichen Unternehmern galten in der Vergangenheit als Leuchtturmprojekte. Sie waren es in Wahrheit aber nur deshalb, weil sie Geld lichterloh verbrannten und deswegen von Weitem leuchteten. Ohne Perspektive, dass sich die Steuergeld-Investition jemals rechnet.

Ob MAN Steyr durch eine Staatsbeteiligung langfristig gerettet werden kann, darf bezweifelt werden. Entschieden wird das letztlich nicht in der Politik, sondern am Markt. Und dort zählt der Preis. Ein Grund, warum die MAN-Konzernmutter Teile der Produktion nach Polen verlegt, wo die Gehälter zwei Drittel unter jenen in Österreich liegen.

Bitter. Aber die Wahrheit.