OeNB-Vize drohen zehn Jahre Haft

Nur zum Teil wurden diese „Provisionen“ auf Bankkonten überwiesen. So soll OeBS-Manager Raluca T. Schmiergelder in bar an „Diplomaten und Geldboten aus Aserbaidschan und Syrien“ auch in Wien übergeben haben. Indes soll der OeNB-Vize die OeBS-Manager „ermahnt haben, bei zukünftigen Verträgen auf eine Reduzierung des 20-Prozent-Aufschlages zu drängen“. Bei den Geschäften mit Syrien soll der Bestechungsaufschlag lediglich 14 Prozent betragen haben.

Laut Staatsanwalt sollen zwischen 2005 und 2011 rund 14 Mio. Euro Schmiergelder geflossen sein. Die beiden involvierten Anwälte sollen davon zuvor noch „vier Prozent Bearbeitungsgebühr“ abgezogen haben. Duchatczek bestreitet die Vorwürfe. „Der Staatsanwalt schießt ins Blaue. Die Anklageschrift enthält keinen einzigen Beweis, der Vizegouverneur Wolfgang Duchatczek belasten würde“, wettert sein Anwalt Gabriel Lansky. „Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen.“