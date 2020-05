Staatsanwalt nimmt Kovats ins Visier

Die Pleite des Mischkonzerns A-TEC des Industriellen Mirko Kovats wird zum Kriminalfall. Am Dienstag führte die Staatsanwaltschaft Wien insgesamt acht Hausdurchsuchungen in Konzernfirmen sowie in der Villa von Kovats und den Wohnungen der A-TEC-Vorstandsmitglieder Christian Schmid, Franz Fehringer und beim ehemaligen Finanzvorstand Christian Schrötter durch.



Gegen sie wird - so der Sprecher der Wiener Staatsanwaltschaft, Thomas Vecsey - wegen des Verdachts auf Betrug, betrügerische Krida, grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen und Bilanzfälschung ermittelt. Den Verdächtigen - für die die Unschuldsvermutung gilt - drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.