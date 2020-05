Spritpreis-Rechner weiter offline

Die Spritpreisdatenbank der E-Control und des Wirtschaftsministeriums ist noch immer nicht gestartet. Die Nachfrage seitens der Konsumenten soll enorm sein. Am Dienstag hätte der Spritpreisrechner eigentlich online gehen sollen, war jedoch nicht erreichbar.



Zunächst wurde ein Hackerangriff hinter dem Fehlstart vermutet. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen, hieß es am Mittwoch seitens der E-Control. Nun wird vermutet, dass es aufgrund des großen Interesses zu einer Überlastung des Servers kam. 150.000 Zugriffe hätten am Dienstagvormittag den E-Control-Server an seine Grenzen stoßen lassen. Allerdings sind 150.000 Zugriffe durchaus im Rahmen durchschnittlicher Internet-Seiten. Zudem war mit dem Andrang zu rechnen.