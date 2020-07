Sprit: Teuerster Sommer der Geschichte

Die AK macht auch an einer anderen Front Druck: Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) solle die laufende Untersuchung des Tankstellenmarktes verschärfen und bald Ergebnisse vorlegen. "Wir arbeiten daran", heißt es diesbezüglich aus der BWB. Mit der endgültigen Auswertung des umfangreichen Datenmaterials sei Ende Oktober zu rechnen.

In Deutschland nehmen die Kartellhüter erneut die Spritpreise unter die Lupe. Untersucht werde "das Geschehen vor dem Endverkauf an der Tankstelle", also Raffinerien, Transportwege oder Tanklager, hieß es. Im Mai hatte das Kartellamt den fünf großen deutschen Tankstellenbetreibern vorgeworfen, ein marktbeherrschendes Oligopol zu bilden.