Sports Direct: Hosen ohne Taschen für Mitarbeiter

Vier Monate, nachdem der britische Diskonter Sports Direct das verlustreiche Welser Traditionsunternehmen Sport Eybl/Sports Experts (53 Filialen, 1900 Mitarbeiter) zur Gänze übernommen hat, herrscht in der Belegschaft helle Aufregung. Zwei Filialen, in St. Pölten und im Wiener Donauzentrum, wurden bereits geschlossen, zumindest zwei weitere in Wien und Niederösterreich werden heuer noch zugesperrt. Der englische Diskont-Riese, der 420 Standorte in Großbritannien und weitere 270 Läden in 19 europäischen Ländern betreibt, krempelt die Eybl-Gruppe völlig um – was die rund 2000 Mitarbeiter verunsichert.