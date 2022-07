Sportartikelhandel: Die Fahrradkette hängt an der Lieferkette

Spüren Sie durch den Krieg eine Kaufzurückhaltung?

Je länger der Krieg in der Ukraine dauert und die Inflation durchschlägt, desto mehr spüren wir eine Kaufzurückhaltung. Die Frequenz ist niedriger, etwa auch im Vergleich zum Modehandel.

Wie macht sich das bemerkbar?

Statt des großen Booms bei hochpreisigeren Sportartikeln, wie E-Fahrräder, ist eine gewisse Stagnation eingetreten. Viele fragen sich, ob sie sich das jetzt kaufen oder abwarten sollen. Langfristig sehen wir schon einen Boom bei E-Fahrrädern, aber derzeit ist er unterbrochen. Trotz allem ist der Umsatz des Sportfachhandels im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um einen hohen einstelligen Prozentbereich größer. Wir sind aber immer noch nicht beim Niveau von 2019 vor dem Ausbruch der Pandemie.

Verschärft der russische Angriff auf die Ukraine die Lieferkettenproblematik im Sportfachhandel?

Es gibt einige Lieferanten, die in der Ukraine produzieren, wie zum Beispiel Fischer. Die sind zum Glück im westlichen Teil des Landes. Die Frage ist, ob die in der Ukraine bestellten Mengen geliefert werden können. Aber insgesamt ist das ein kleiner Anteil im Sportfachhandel, der Großteil kommt aus Fernost. Es trifft uns viel mehr, wenn in China Fabriken geschlossen werden, weil irgendwo ein Covid-Fall aufgetreten ist. Das wird uns weiter treffen. Außerdem zeigte ein Kauflust-Barometer aus Deutschland im Juni den tiefsten Wert seit Messbeginn 1992. Mit Freude gehen die Menschen gerade nicht einkaufen.

Wie schlagen sich die unterbrochenen Lieferketten konkret nieder?

Da kommt es zu echten Umsatzverlusten, wenn die Ware nicht zum richtigen Zeitpunkt kommt, wie in dieser Saison die Fahrräder. Im März und April werden die meisten verkauft, Kinderfahrräder zu Ostern. Die Fahrräder waren einfach nicht da. Das holt man nachher nicht mehr auf. Da muss man die Räder fürs nächste Jahr auf Lager legen.

Welche Waren sind leichter, welche schwieriger zu beschaffen?

Bei den Fahrrädern hat es sich ein wenig entspannt, am schwierigsten sind derzeit Sportschuhe, egal ob Lauf-, Wander- oder Trekkingschuhe. Ein Großteil kommt aus China. Und wir haben große Sorge, ob die Wintersportartikel geliefert werden. Auch wenn die Industrie dies derzeit zusagt.

Wie wird sich das weiterentwickeln?

2022 wird die Warenverfügbarkeit noch instabil bleiben, 2023 soll es dann besser werden. Aber über die Preise lässt sich noch nichts Konkretes sagen. Die Industrie hat die Bestelltermine um sechs bis acht Wochen nach vorne gelegt, dadurch wurde das Risiko vermehrt auf die Händler verlagert. Denn diese wissen da noch nicht so genau, wie viel sie bestellen sollen.