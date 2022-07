Preisdeckel: Wann wird eine Entlastung spürbar?

Dass durch die Gas-Pipeline Nord Stream 1 seit heute, Donnerstag, wieder Gas aus Russland kommt, hat für ein leichtes Aufatmen gesorgt. Entwarnung gibt es jedoch noch keine, denn nur weil jetzt Gas fließt, muss das nicht so bleiben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die EU-Staaten daher zum Energiesparen aufgerufen und einen Notfallplan vorgestellt. Was dieser vorsieht, hört ihr in der heutigen Folge. Außerdem erklärt KURIER-Redakteur Michael Hammerl heute, wie es in Österreich derzeit um den Strom- und Gaspreisdeckel steht, der Entlastung für die Geldbörse bringen soll. Welche unterschiedlichen Modelle diskutiert werden, was die größten Herausforderungen sind und wann wir mit einer tatsächlichen Umsetzung rechnen können.