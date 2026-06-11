WM-Sponsoring: Diese bekannte Marke liegt in Österreich vorn

In einer Studie des Marktforschungsinstituts IMAS gaben 41 Prozent der Befragten an, sich für Fußball zu interessieren. Wobei die Begeisterung vor allem männlich ist – hier interessieren sich zwei Drittel "sehr" oder "eher" für Fußball und dann in der Regel auch für die TV-Übertragung der Spiele. Unter den Frauen kann sich hingegen nur jede Fünfte für Fußball erwärmen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft gibt nicht nur den Sportlern die Möglichkeit zu glänzen, sondern auch Unternehmen versuchen durch Werbung und Sponsorings Millionen potenzieller Kunden erreichen.

Imagegewinn für Unternehmen durch Sponsoring bei Sportevents

Sportsponsoring ist der großen Mehrheit der Österreicher bekannt. Zwei Drittel der Befragten glauben an eine positive Wirkung von Sponsoring im Fußball auf das Image einer Marke. Das bestätigt auch Paul Christian Eiselsberg, Senior Research Director bei IMAS: „Unsere aktuelle Eigenstudie zeigt sehr deutlich, dass Sportsponsoring einen Imagegewinn für Unternehmen bringt."

Auch Max Eiselsberg von der Hochschule St. Pölten betont die positiven Auswirkungen: "Die Forschung zeigt klar, dass Sponsoring entlang der gesamten Konsumentenwirkung funktioniert – von der Bekanntheit über das Image bis hin zur Kaufabsicht." Auch ein positiver Einfluss auf die Mitarbeiterbindung sei messbar.

Fußball-Sponsoring wird vor allem mit Marken von alkoholfreien Getränken, Sportartikelherstellern sowie Banken und Versicherungen verbunden. Glücksspiel- und Wettanbieter fallen dazu laut Umfrage nur fünf Prozent ein, Medien überhaupt nur zwei Prozent. Der bekannteste WM-Sponsor ist Coca-Cola mit 84 Prozent Bekanntheit unter den fußballaffinen Befragten.

Sport-Sponsormarkt stagnierte im vergangenen Jahr

Wie sich die Fußball-WM auf den heimischen Sport-Sponsormarkt tatsächlich auswirkt, wird sich erst im Nachgang zeigen. 2025 war er rund 1,67 Mrd. Euro schwer und damit ungefähr auf Vorjahresniveau, so eine Studie des Marktforschungsinstituts Focus. Merkbaren Einfluss hatte die Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach. Die größte Sponsormarke war Audi mit 47,4 Mio. Euro Bruttowerbewert, gefolgt von Red Bull (42,9 Mio. Euro) und Raiffeisen (22,4 Mio. Euro).