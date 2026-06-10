Panini-Sticker auf Coca-Cola-Flaschen: Beschwerde beim Werberat

Eltern fußballbegeisterter Kinder können ein Lied davon singen: Panini-Sticker. Je näher die Fußball-WM der Männer rückt, desto stärker steigt der Gruppendruck in Klassenzimmern und auf Pausenhöfen. Die Sammelalben werden vielerorts sogar gratis verteilt. Doch sie sind nicht das, was die Geldbörse belastet. Teuer werden die Sticker von Kylian Mbappé, Alphonso Davies und Co.

Wie das Ö1-Konsumentenmagazin berichtet, kann das Panini-Fieber ordentlich ins Geld gehen. Eine Simulation zeigt, dass ein vollständig gefülltes WM-Album durchschnittlich rund 1.568 Euro und etwa 7.316 Sticker erfordert. Weil sich doppelte Bilder rasch anhäufen, können die Kosten sogar die 2.000-Euro-Marke überschreiten. Wer günstiger davonkommen will, ist auf Tauschbörsen angewiesen. Für den Stickerhersteller bleibt die Sammelleidenschaft ein lukratives Geschäft.

Die Organisation Foodwatch Österreich macht nun auf einen weiteren Aspekt aufmerksam. „Unter den Etiketten der 0,5-Liter- und 1,5-Liter-PET-Aktionsflaschen von Coca-Cola und Coca-Cola Zero Sugar verbergen sich exklusive Panini-Sticker mit internationalen Fußballstars wie Harry Kane und Lamine Yamal. Wer das offizielle FIFA-WM-Sammelalbum vervollständigen will, braucht genau diese Sticker – und erhält sie ausschließlich über den Kauf der Coca-Cola-Produkte“, kritisiert die Organisation in einer Aussendung.

So sei der vermeintlich harmlose Fußballspaß tatsächlich ein gezieltes Marketing, das Kinder und Jugendliche emotional an Softdrinks binden soll. Foodwatch hat deshalb beim Österreichischen Werberat Beschwerde gegen die Kampagne eingereicht.

„Solange Konzerne Kinder mit Fußballidolen, Sammelstickern und Gewinnspielen zu Softdrinks locken dürfen, ist Kinderschutz in der Lebensmittelwerbung nicht mehr als ein leeres Versprechen“, warnt Miriam Maurer von Foodwatch Österreich.