Sport bringt Österreich Milliarden

Im Winter die Hänge runterwedeln. Wenn der Schnee weg ist, die Berge rauf- und runterwandern. Oder doch lieber zu einer ausgedehnten Radtour starten. Den für den Sommer gebuchten Surfkurs nicht zu vergessen. Als Tourismusland ist Österreich bekannt, auch als Industrienation. Dass das Land aber die Nation Nr. 1 in Europa ist, was die Sportwirtschaft betrifft, wird erst jetzt nach und nach publik. Erst seit wenigen Jahren werden die Daten zum Sport als Wirtschaftsfaktor aus anderen Statistiken herausgelöst und zusammengetragen. Auch im Winter ist schließlich nicht jede Hotel-Übernachtung sportlich motiviert.

Die Daten, die das SportsEconAustria Institut für Sportökonomie (SpEA) zusammengetragen hat, sind jedenfalls meisterlich. Durch die Sportwirtschaft entsteht in Österreich eine jährliche Wertschöpfung von 11,6 Milliarden Euro (siehe Grafik). Da ist der Betrieb von Sportstätten genauso enthalten wie alles, was zur Ausübung von Sport erforderlich ist, also etwa Produktion und Handel mit Sportartikeln. Dann wären da noch Bereiche wie Hotellerie und Gastronomie, spezielle Ernährung und Getränke, Veranstalter, Versicherungen, Transport oder Wetten – bis hin zu den Reit- oder Karatestunden für die Kinder. Alles in allem ist die Sportwirtschaft direkt oder indirekt für eine Wertschöpfung von 17,1 Milliarden Euro im Jahr verantwortlich. Das entspricht knapp sechs Prozent der heimischen Wirtschaftsleistung. Oder anders gesagt: Jeder 17. in Österreich erwirtschaftete Euro kommt aus dem Sportbereich.

„Mit rund 17 Milliarden ist die Sportwirtschaft größer als die Bauwirtschaft und mehr als doppelt so groß wie die Beherbergungsbetriebe“, sagt Sportminister Gerhard Klug nicht ohne Stolz. Vor wenigen Jahren sei es noch nicht möglich gewesen, die Bedeutung der Sportwirtschaft zu messen, jetzt aber schon. Und die zeige sich auch bei den Arbeitsplätzen.