SPÖ: ÖBAG soll OMV zum Einhalten der Spritpreisbremse bringen

Die eigenmächtige Reduktion der Spritpreisbremse durch die OMV hat diese Woche für erboste Reaktionen gesorgt. Die SPÖ zeigt nun auf, dass die Staatsbeteiligungs-Holding ÖBAG, die 31,5 Prozent an der OMV hält, eigentlich ein Wörtchen mitzureden hätte, und ruft diese zum Handeln auf. „Österreich hat ein öffentliches Interesse an günstiger Energie. Wann, wenn nicht jetzt – in der größten Energiekrise seit Jahrzehnten – muss die ÖBAG dieses Interesse auch konsequent vertreten“, sagt SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll.

ÖBAG hätte „maßgeblichen Einfluss“

„Die Menschen erwarten zurecht, dass Konzerne im Teileigentum des Staates auch im Staatsinteresse handeln.“ Die „Vertretung von Standortinteressen“ sei im Syndikatsvertrag der ÖBAG festgeschrieben. Die Holding könnte „einen maßgeblichen Einfluss im Aufsichtsrat der OMV ausüben.“