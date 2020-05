Spielberg wartet auf das Zuckerbrot

„Das ist aber eine Menge an Menschen, das darf man nicht außer Acht lassen“, betont Petra Moscher vom regionalen Tourismusverband. „Die müssen dann ja auch verköstigt werden, die Wirte einkaufen. Davon hat die Region dann schon auch etwas.“ In den Zeiten vor Corona brachte der Red-Bull-Spielplatz in Spielberg an die 60 Millionen Euro an regionaler Wertschöpfung, 40 Prozent davon allein durch den Grand Prix.

Das fällt heuer aus, doch Hotelier Perschler denkt schon an die nächsten Jahre. „Man muss den Werbeeffekt sehen, die Region wird super vermarktet“, schätzt Perschler. „Jeder auf der Welt, der sich für Formel 1 interessiert, wird das anschauen, es gibt ja sonst nichts zu tun. Das sind Millionen von Leuten.“ Eine Vermutung, die auch Tourismusexpertin Moscher teilt. „Das ist das absolute Highlight“, überlegt die Obersteirerin. „Es gibt ja sonst keine großen Veranstaltungen, es ist ja alles abgesagt.“

Derweil gehört das Gelände um den Ring aber den Nicht-Motorisierten. Spaziergänger sind unterwegs, Läufer, Radfahrer. Karin, 47, stammt aus Gratkorn und ist eigens nach Spielberg gefahren. Sie kauft Mund-Nasen-Schutz im typischen Red Bull-Stil im Shop am Ring. „Ein kleines Geburtstagsgeschenk, wenn es heuer schon nichts mit den Rennen wird.“ Ihr Mann hat sich im Vorjahr gewünscht, seinen Fünfziger mit einem Heim-Grand Prix feiern. Das findet nun nur vor dem TV-Gerät statt.

Theoretisch könnten die beiden das Geld für die längst bestellten Tickets rückfordern, praktisch wollen sie das aber nicht, versichert die Unternehmerin: Das „Projekt Spielberg“ bot diese Möglichkeit den Käufern von rund 60.000 Eintrittskarten unlängst an, doch Karin und ihr Mann wollen ihre „lieber auf 2021 übertragen lassen, so haben wir das fix“.

Spricht’s und posiert fürs Selfie mit Red Bull-Maske über der Nase, vor der leeren Tribüne im Hintergrund.