Formel 1: Neben Spielberg ist auch Silverstone bereit

Die Chancen stehen gut, dass die Formel-1-Saison am 5. Juli in Spielberg eröffnet wird. Ein zweites Rennen in der Steiermark soll dann am folgenden Mittwoch oder am Sonntag (12. Juli) folgen.

Der Formel-1-Rechteinhaber arbeiten derzeit an einem Programm, „wie man die Anzahl der Personen einschränken kann, dass nicht der komplette Tross, dann wären es mehrere Tausend Leute, anreisen muss“, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko im ORF-Radio. Die Teammitglieder könnten über Charter-Flieger direkt in Zeltweg nahe der Rennstrecke landen. Österreichs Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler ( Grüne) hatte schon gesagt, dass die Regierung einem Geisterrennen „zumindest nicht im Wege stehe“.

Nur 80 Mitarbeiter pro Team

Red-Bull-Teamchef Christian Horner sprach von Plänen, unter anderem die Zahl der Teammitglieder an der Rennstrecke auf rund 80 pro Rennstall zu begrenzen. Sollten die Gesundheitsbehörden und Regierungsvertreter dann Grünes Licht geben, erhielte die Formel 1 einen „Anfangspunkt, dem andere folgen könnten“, sagte Horner der Sun.