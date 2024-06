Speditions-KV: Warnstreiks in 30 Betrieben angelaufen

Mit Warnstreiks und Betriebsversammlungen in 30 Betrieben machte die Gewerkschaft vida heute, Dienstag, und morgen, Mittwoch, Druck auf die stockenden KV-Verhandlungen für die rund 9.500 Beschäftigten bei den heimischen Speditionen. Bei DB Schenker in Wien Simmering schlossen sich laut vida alle 70 Lagerarbeiter aus der aktuellen Schicht zwischen 9 und 11 Uhr dem Streik an.

Am Mittwoch soll bei der Spedition Nagl in Oberösterreich und bei DB Schenker in Innsbruck die Arbeit niedergelegt werden. Einen weiteren Gesprächstermin für die Verhandlungen gab es am Dienstag zunächst nicht.