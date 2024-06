Chemie-KV: Abschluss heute wahrscheinlich

Am Montag, 13 Uhr, startete die bereits siebente Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag in der chemischen Industrie. Für Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter rückt eine Einigung näher. Um Druck auf die Verhandlungen zu machen, fanden in noch ein- bis zweistündige Warnstreiks in rund 50 Betrieben der Chemischen Industrie und Pharmaindustrie statt.

Davon betroffen waren unter anderem Boehringer Ingelheim, Borealis, Lenzing, Novartis, Sandoz, Semperit und Takeda.