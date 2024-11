Hat der Speck überhaupt noch Zukunft, Herr Handl?

In der Gastronomie sind die Preise massiv gestiegen. Im Handel mit den viele Rabattaktionen, speziell auch beim Fleisch, werden die Konsumenten zu einer Geiz-ist-Geil-Mentalität verzogen. Teilen Sie die Einschätzung? Diese Aktionen gibt es in allen Handelsbereichen, z. B. auch bei Elektronikprodukten. Wenn der Handel nicht so scharf kalkulieren würde, hätten wir eine ganz andere Inflation. Auch der Handel hat auf Margen verzichtet. Zum Beispiel: 100 Gramm Schinkenspeck kosten in den USA acht Dollar, in Österreich vier Euro irgendwas.

Sie sind seit Februar auch Präsident der „Tiroler-Adler-Runde“, eine Runde von Unternehmern, die sich auch politisch äußert. War es klug, dass Landeshauptmann Anton Mattle den Nachfolger von Georg Dornauer einfach akzeptiert und die Koalition mit der SPÖ weiterführt? Hätte es Neuwahlen in Tirol geben sollen?

Das ist eine gute Frage. Ich würde mir wünschen, dass wir in Tirol jetzt rasch Ruhe hineinbekommen. Ich fühle mich auch nicht ganz wohl mit der Konstellation, aber bisher hat es ganz gut funktioniert, also soll es so weitergehen.



Und im Bund? Was erwarten Sie sich von der künftigen Regierung?

Was mich sehr belastet, ist der Zustand des Wirtschaftsstandortes. Vielen ist nicht bewusst, was sie anrichten, wenn es nicht bald einmal in die richtige Richtung bei der Wettbewerbsfähigkeit geht. Die nächste Regierung muss ganz dringend in die Gänge kommen. Das reicht von den Lohn- und Lohnnebenkosten bis zur Entbürokratisierung. Ein Großbetrieb wie wir kann das leichter stemmen, aber 90 Prozent aller österreichischen Betriebe haben weniger als 10 Mitarbeiter. Die ersticken an den Vorschriften. Da kritisiere ich auch die Wirtschaftskammer. Warum haut die Kammer nicht einmal stärker auf den Tisch? Sozialpartnerschaft hin oder her. Die reden immer, aber tun nichts.