Spatenstich für unterirdisches Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee gesetzt

Mit dem symbolischen Spatenstich für das seit 2010 geplante Pumpspeicherkraftwerk in Ebensee (Bezirk Gmunden) hat die oberösterreichische Energie AG (EAG) am Samstag mit der Umsetzung ihrer bisher größten Einzelinvestition begonnen. Das Kavernenkraftwerk am Fuße des Sonnsteins soll über rund 170 Megawatt Leistung verfügen, zehn Volllaststunden Strom erzeugen und 2027 in den Probebetrieb gehen. Im Jahr darauf soll dann das Kraftwerk ans Netz gehen.

Die Kosten sind mit 451,3 Millionen Euro kalkuliert. Die Finanzierung werde vom Unternehmen selbst aufgestellt, vom Bund käme keine. Es gebe aber auch Gespräche mit der Europäischen Investitionsbank, hieß es. Das Pumpspeicherkraftwerk ist Teil eines neuen Energiesystems der EAG für Oberösterreich. Dafür sollen insgesamt rund vier Milliarden Euro ausgeben werden, wozu der Aufsichtsrat Ende September grünes Licht gegeben hat. Die strategische Neuausrichtung soll dem Energieversorger bis 2035 Klimaneutralität bringen.