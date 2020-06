Sparzinsen bleiben länger im Keller

Eine Besserung der Situation ist laut Günther Rausch, Leiter des Produktmanagements für Privatkunden bei der Erste Bank, so schnell nicht in Sicht. „Mit einer sinkenden Inflation ist erst gegen Jahresende zu rechnen.“ Jedoch könnten auch die Sparzinsen im Laufe des Jahres noch weiter gekürzt werden. Denn die Spar- und auch Kreditzinsen, die Banken verrechnen, sind in der Regel an die Leitzinsentwicklung im Euroraum gekoppelt. Hier könnte die EZB Rausch zufolge zur Stützung der Konjunktur heuer noch weitere Senkungen durchführen.

Er beruhigt jedoch: „Auch in der Vergangenheit hat es Phasen gegeben, in denen Sparbücher an Wert verloren haben.“ Sie seien aber auch nie dazu geeignet gewesen, um von den Erträgen reich zu werden. „Liegt das Geld zu Hause, verliert es noch mehr an Wert, und obendrein ist es unsicher.“

Er empfiehlt, Gelder für kurzfristige Verwendungszwecke täglich fällig zu parken. Das ermöglicht jederzeit den Zugriff. Sparbücher mit Bindung werden in Österreich für Zeiträume bis zu acht Jahren angeboten. Wer vor Laufzeitende Geld abhebt, bezahlt „Strafzinsen“.

Solch lange Bindungen zahlen sich momentan nicht aus. Für acht Jahre erhalten Sparer nicht mehr als für drei Jahre. Das liegt am internationalen Kapitalmarkt, der derzeit keinen Bedarf nach solch langen Bindungen hat.

Peter Czapek, Leiter des Privatkundengeschäfts der Bank Austria, sieht derzeit eine „extrem hohe Nachfrage nach zweijährigen Bindungen“. Dies mache auch Sinn. Denn bis 2014 sollten die Zinsen wieder beginnen sich nach oben zu bewegen. Dann seien die gebundenen Gelder wieder verfügbar.