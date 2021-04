Sparquote hat sich 2020 beinahe verdoppelt

"In Kombination mit der pandemiebedingten Verunsicherung, Einschränkungen der Konsummöglichkeiten und dem damit verbundenen Rückgang des realen Konsums um 9,6 Prozent führte dies beinahe zu einer Verdopplung der österreichischen Sparquote", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Donnerstag laut einer Aussendung. Die Konsumausgaben brachen kräftig um fast 10 Prozent auf 187,9 Mrd. Euro ein.

Verfügbares Einkommen gesunken

Das verfügbare Einkommen der österreichischen Haushalte ist im Jahr 2020 von 222,3 auf 218,2 Mrd. Euro gesunken. Dass der Rückgang deutlich geringer ausfiel als der Rückgang der Wirtschaftsleistung sei vor allem an den staatlichen Unterstützungsmaßnahmen gelegen, so die Statistik Austria.

Die Entwicklung der Einkommenskategorien "Arbeitnehmerentgelt" (-1,8 Prozent) und "Selbständigeneinkommen/Betriebsüberschuss" (-2,0 Prozent) sei insbesondere durch Kurzarbeitsbeihilfe, Umsatzersatz und Fixkostenzuschuss stabilisiert worden. Sonstige staatliche Hilfen bzw. Leistungen wie Arbeitslosengeld oder Härtefallfonds führten zu höheren monetären Sozialleistungen, diese stiegen um 8,9 Prozent. Die von privaten Haushalten entrichteten Steuern vom Einkommen sanken um 7,2 Prozent, stabil entwickelten sich die Sozialbeiträge (+0,2 Prozent).