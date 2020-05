Banken: Das große Kürzen hat begonnen

Ganz schlecht geht es den Mitarbeitern der Problembanken: Die Österreichische Volksbanken AG (ÖVAG) hat in Österreich bisher 350 Mitarbeiter abgebaut. Von jetzt 1100 Beschäftigten wird in wenigen Jahren nur rund die Hälfte übrig bleiben. In eine unsichere Zukunft blicken die Mitarbeiter der verstaatlichten Hypo Alpe-Adria Bank in Österreich. Noch gab es dort keinen Personalschnitt. Der Grund: Eine Vielzahl von Experten ist mit der Restrukturierung der Bank beschäftigt. Mittelfristig aber wird es für die 600 Mitarbeiter in der Klagenfurter Holding eng. Wenn die Balkan-Töchter verkauft werden, könnten bis zu 300 Mitarbeiter in der Zentrale ihre Jobs verlieren.

Dass die Abbauwelle jetzt losrollt, hat mehrere Gründe:

Zinstief: Die Mini-Zinsen ärgern nicht nur die Sparer. Für die Banken wird es immer schwieriger im Einlagen- und Kreditgeschäft Geld zu verdienen.

Osteuropa:Vor der Krise warf das Geschäft im Osten für Österreichs Banken gute Erträge ab. Inzwischen wächst die Region kaum stärker als Westeuropa, die faulen Kredite aber steigen rasant.

Belastungen: Bankensteuern – vor allem in Ungarn und Österreich – zehren am Gewinn. Und die strengen Aufsichts-Regeln verursachen hohe Mehrkosten. Das heißt: Kosten müssen runter. Die Bank Austria sieht die Zukunft in der Beratung über Video und investiert 100 Millionen Euro in die Technologie.