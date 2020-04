Spargelernte im Marchfeld: Rund 3.000 Erntehelfer fehlen

Vor dem Hofladen der Familie Magoschitz in Mannsdorf an der Donau warten die Kunden geduldig und mit dem gebotenen Abstand in einer langen Schlange auf den Spargel. In einer Halle dahinter verarbeitet eine Sortieranlage kistenweise weißen Spargel und eine Handvoll Frauen verstaut die auf exakt 22 Zentimeter gekürzten Stängel je nach Durchmesser in verschiedene bunten Kisten.

Etwa 20 Minuten davon entfernt, auf einem 20 Hektar großen Acker bei Witzelsdorf im Marchfeld, sticht ein Trupp rumänischer Erntehelfer weißen Spargel mit geübter Hand im Akkord.

Das niederösterreichische Marchfeld steht auch heuer ganz im Markenzeichen des Spargels, doch die Erntemenge wird regelrecht einbrechen. Denn im Marchfeld fehlen rund 3.000 Erntehelfer aus Rumänien, die aufgrund des Coronavirus und der Grenzschließung nicht nach Österreich kommen können.

Landwirt Werner Magoschitz, der auch das Haubenrestaurant Steirereck in Wien mit Spargel beliefert, beschäftigt in einer „normalen“ Saison 220 Erntehelfer aus Rumänien. Mit mehr als 100 Hektar betreibt Magoschitz den größten Spargel-Betrieb im Marchfeld. Alleine die Vorfinanzierung des Spargelanbaus kostet ihn jedes Jahr eine Million Euro.