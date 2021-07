"Sparer finden immer einen Grund zum Fürchten"

Noch gute Chancen sieht er hingegen in Asien, wo die Märkte in den vergangenen Jahren deutlich schlechter liefen. "Da werden wir in den nächsten Jahren noch sehr gutes Geld verdienen." Die USA würden hingegen eine verdiente Ruhepause einlegen. Auch die Deutsche Bank gibt zu bedenken, dass der US-Markt seit der Wahl von Donald Trump mehr als zwölf Prozent dazugewonnen hat. Investoren sollten Europa und Schwellenländer (Ausnahme Lateinamerika) bevorzugen. Bei den Branchen sieht Mayer Pharma-, Gesundheits-, IT- und Konsumwerte voran.

In Österreich ist die Schoellerbank nicht investiert. "An den Finanzmärkten gibt es keinen Patriotismus." Zudem sind laut Mayer die heimischen notierten Konzerne im internationalen Vergleich zu klein für Investments, selbst größere wie die OMV. Der Ölkonzern würde sich zudem durch drei Strategiewechsel in den vergangenen zehn Jahren nicht auszeichnen.