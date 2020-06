Sparen mit Sprit aus Österreich

Es gibt derzeit einige Gründe, die für einen Urlaub in Österreich sprechen. Neben den Temperaturen, die europaweit ihresgleichen suchen, sind es unter anderem auch die Treibstoffpreise. Eine Erhebung des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt einmal mehr, dass Sprit in den meisten Urlaubsländern teurer ist als hierzulande.

Besonders tief in die Tasche greifen muss man in so beliebten Destinationen wie Italien, Griechenland oder der Türkei. Eine 50-Liter-Tankfüllung kostet bisweilen fast 20 Euro mehr als in Österreich. Etwas günstiger tanken Urlauber zum Teil in Slowenien, Kroatien und in den Schwarzmeerländern Bulgarien und Rumänien.

Wer seine Reiseplanung allein an den Spritpreisen festmachen möchte, der könnte, trotz Reisewarnung des Außenministeriums, einen Abstecher nach Libyen wagen. Dort kostet die Tankfüllung gerade mal vier Euro.