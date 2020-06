Sparbücher als Fels in der Brandung

Aktuell beträgt die Preissteigerungsrate in Österreich etwas mehr als zwei Prozent. Bei Sparbüchern mit einjähriger Bindung gibt es derzeit bestenfalls 2,5 Prozent, für täglich fällige Einlagen 2,25 Prozent. Nach Abzug der Kapitalertragssteuer von 25 Prozent bleibt also ein Minus. Obendrein senken die Institute laufend die Zinsen. Wer derzeit Angst um sein Geld hat, sollte dennoch auf das Sparbuch setzen, meint Gerhard Rehor, Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Denn die Einlagen seien bis zu 100.000 Euro je Sparer und Bank garantiert. "Es gibt Phasen, in denen es besser ist, das Pulver trocken zu halten und es erst zu verschießen, wenn es sich wieder lohnt", sagt Rehor.

Susanne Höllinger, Leiterin des Private Banking der Erste Bank, rät ebenfalls, die "katastrophalen Zinsen" zu akzeptieren, allerdings nur bei Bindungen von bis zu 18 Monaten. "Die Zinsen werden in den nächsten eineinhalb Jahren nicht steigen."

Wer längere Laufzeiten eingehen will, sollte in Anleihen investieren, wobei europäische Unternehmensanleihen mit im Durchschnitt 3,3 Prozent im Jahr mehr bringen als Staatsanleihen. "Jene von Staaten mit guter Bonität bringen kaum Rendite und andere sind zu riskant", ergänzt Helmut Nuspl, Co-Chef des Private Banking der Oberbank.

Aber auch bei Unternehmensanleihen sollte auf die Bonität geachtet werden. Wer keine Einzelinvestments tätigen möchte, sollte in Fonds anlegen.

Für Rehor sind ebenso Bankanleihen nicht zu verachten. "Es gibt Banken mit einem soliden Geschäftsmodell."