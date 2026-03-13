Spar baute 2025 Umsatz und Marktmacht aus

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

2025 war ein starkes Jahr für die Supermarktkette Spar. Mit einem Plus von 4,2 Prozent stieg der Österreich-Umsatz auf 10,8 Milliarden Euro. Besonders stark legten die Umsätze der Eigenmarken zu (z. B. „S-Budget“ mit plus acht Prozent). Auch der Ausbau der Spar-Express-Tankstellenshops laufe gut. Bereits 2020 überholte Spar seinen Mitbewerber Rewe (Billa, Penny, Adeg) als Marktführer. Seither baute die Supermarktkette ihren Vorsprung aus. 2025 lag ihr Marktanteil bei 36,8 Prozent, Rewe lag mit 32,3 Prozent dahinter, berichtete Key Account im Februar mit Verweis auf NielsenIQ-Daten. Auf die Diskonter Hofer und Lidl entfiel 2025 ein Anteil von 25,5 Prozent. Um weitere 0,2 Prozentpunkte will Spar durch die Übernahme von 25 Unimakt-Filialen wachsen. 20 Standorte werden seit dem grünen Licht der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) Ende Jänner von Spar-Kaufleuten betrieben, fünf Filialen betreibt die Spar AG selbst. Auch Konkurrent Rewe übernahm 20 Unimarkt-Filialen.

Spar-Chef findet Debatte rund um gestiegene Lebensmittelpreise einseitig Kritisch äußert sich Spar-Chef Hans K. Reisch zur Debatte rund um gestiegene Lebensmittelpreise. Diese werde einseitig geführt. „Uns ärgern die multinationalen Konzerne, die uns beliefern und eine zweistellige Gewinnmarge haben“, sagt Reisch. Man selbst habe eine EBT-Marge von unter zwei Prozent. Zudem habe Spar keine Marktmacht gegenüber internationalen Konzernen wie Procter & Gamble, Johnson & Johnson und Nestlé. Auch die Initiativen der Regierung im Bereich Lebensmittelpreise – etwa „Shrinkflation“-Warnhinweise – sieht der Spar-Chef kritisch, weil sie Händlern höhere Kosten verursachen würden. Auch die technische Umsetzung der Mehrwertsteuer-Senkung für Produkte des täglichen Bedarfs auf 4,9 Prozent sei für Händler „irrsinnig“ aufwendig.

Spar-Chef Hans K. Reisch freut sich über ein erfolgreiches Jahr 2025.