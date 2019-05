Spanische Hofreitschule verkauft Lipizzaner

Die Hofreitschule hat 160 Mitarbeiter und an den Standorten Wien, Heldenberg und Piber 470 bis 480 Pferde. Klissenbauer ist stolz, dass der Kulturbetrieb eine Eigendeckung von 90 Prozent hat, also nur ein kleiner Teil – eine Förderung für die Zucht in der Steiermark – vom Bund kommt. Zwei Jahre in seiner Amtszeit habe man sogar einen Gewinn geschrieben.

Auch das heurige Jahr läuft gut: „Das erste Quartal 2019 war das beste aller Zeiten, die Hofreitschule war zu 100 Prozent ausgelastet“, sagt Klissenbauer. Wien werde sehr gut beworben, auch deshalb seien die Häuser voll. Noch einen Grund gibt es, warum so viele Gäste in die Wiener Hofreitschule kommen, und nicht nach Südafrika oder Chile fahren: Da kaum hochausgebildete Pferde das Haus verlassen, gebe es das einzigartige Erlebnis nur in Wien, meint Klissenbauer.