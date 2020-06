Spanische Banken flüchten in Notfusionen

Die Bankenrettung auf Pump kommt Spanien extrem teuer, denn die Finanzmärkte reagierten prompt auf die „Aussicht“ auf neue Schulden: Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen schnellte mit 6,76 Prozent fast auf Rekordniveau. Die Angst, dass auch Spanien unter den Rettungsschirm flüchten muss, steigt. Zum Vergleich: Die Renditen für deutsche zehnjährige Anleihen gingen mit 1,346 Prozent gleichzeitig auf den tiefsten Stand zurück ( Österreich: 2,278 Prozent).



Auch der Euro kam am Dienstag gewaltig unter Druck. Mit bis zu 1,2461 US-Dollar fiel er zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juli 2010. Die EU erhöhte den Druck auf Spanien, um europäische Hilfe für die Sanierung der Bankia anzusuchen. Offiziell hielt man sich in Brüssel freilich zurück: Es liege noch kein Plan vor, man sei aber in Kontakt mit Madrid. Österreichs Finanzministerin Maria Fekter übte am Abend Selbstkritik. „Ich persönlich bedaure es sehr, dass wir im Vorjahr nicht rechtzeitig und laut gesagt haben, dass der eingeschlagene Weg so nicht funktioniert. Wir waren mit Spanien zu geduldig.“

Was der EU am meisten Sorgen machen dürfte, ist die Situation der spanischen Banken insgesamt. Denn mit den Milliarden für Bankia ist die Krise noch lange nicht ausgestanden. Insgesamt dürften die Banken, die auf einem Rekordberg fauler Kredite als Folge der geplatzten Immobilienblase sitzen, bis zu 100 Milliarden Euro für die Rekapitalisierung brauchen. Spaniens Notenbankchef zog jedenfalls die Konsequenzen. Er tritt im Juni und somit einen Monat früher als geplant ab. Auch die Angst vor Ansteckung weiterer Euroländer nimmt zu.

Zunehmend kommt Italien unter Druck. Am Dienstag konnte das Land zwar problemlos 8,5 Milliarden Euro auf dem Kapitalmarkt aufnehmen. Die Rendite für die sechsmonatigen Anleihen stieg aber mit 2,104 Prozent auf den höchsten Stand seit Dezember 2011.