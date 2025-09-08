Spanier bieten für Nobel-Hotel Park Hyatt Vienna am meisten

Das Fünfsternehotel Park Hyatt am Hof in Wien ist in Sachen Luxus eines der Meisterstücke des mittlerweile gestrauchelten Immobilieninvestors und U-Häftlings René Benko. Feinster Marmor, edelste Hölzer und Luster – kein Material war für das Hotel zu teuer. Mehr als 250 Millionen Euro hat die Signa am Ende ausgegeben, um die frühere Länderbank-Zentrale zu kaufen und zu einem Haus „anspruchsvoller Wiener Atmosphäre“ auszubauen. Aus den ehemaligen Büros wurden 104 Zimmer und 42 Suiten, der frühere Kassensaal wurde zum Nobel-Restaurant. Vor elf Jahren wurde das Hotel dann eröffnet. Die günstigste Übernachtung in einem Doppelzimmer kostet laut Booking.com zwischen 1.022 und 1.487 Euro. Bei den größeren Suiten macht die Nacht um die 5.000 Euro aus, für die Royal-Penthouse-Suite mit 820 Quadratmetern sollen knapp 20.000 Euro zu berappen sein. „Bei der Liegenschaft Am Hof (Hotel „Park Hyatt“) wurde im März 2025 der Verkaufsprozess gestartet, welcher von einem Maklerkonsortium bestehend aus Eastdill, BNP Paribas und EHL begleitet wird. Ziel ist es, die Immobilie im Rahmen eines strukturierten Bieterprozesses bestmöglich bis Ende des 3. Quartals 2025 zu verwerten“, heißt es im zweiten Bericht von Norbert Abel, Insolvenzverwalter der Signa Prime Selection AG.

Die Bestbieterin Zehn Interessenten mit sehr guter Bonität sollen im Rennen um die Immobilie gewesen sein, die Verkaufsverhandlungen seien aber komplex. Mittlerweile hat sich eine Bestbieterin herauskristallisiert, die das Heft in der Hand hat. „Es laufen Exklusiv-Verhandlungen mit einer spanischen Investorin, das Signing hat aber noch nicht stattgefunden“, sagt ein Signa-Insider zum KURIER. „Der Verkauf soll aber noch im Herbst in trockene Tücher gebracht werden.“ Der mutmaßliche Kaufpreis soll bei rund 330 Millionen bis 335 Millionen Euro liegen. Offen ist, ob die Käuferin auch die Am Hof 2 Hotelbetriebs GmbH übernehmen wird. Die Betreibergesellschaft des Park Hyatt Vienna gehört zur früheren Laura Holding, heute Herkules Holding. Sie ist insolvent und steht zu 42,1 Prozent im Eigentum der Laura Privatstiftung (der Familie Benko) und zu 34,9 Prozent im Eigentum der Ameria Invest AG der brasilianisch-italienischen Investoren-Familie Arduini. Drei weitere Signa-Investoren halten die restlichen Anteile.

Die Betreibergesellschaft Bezüglich der Werthaltigkeit der Beteiligung an der Hotel-Betriebsgesellschaft hat der Insolvenzverwalter der Herkules Holding ein Gutachten in Auftrag gegeben. „Darauf aufbauend hat der Insolvenzverwalter weitere Verhandlungen mit der (derzeit einzigen) Interessentin aufgenommen und steht kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung, die derzeit im Detail ausgearbeitet wird“, heißt es im aktuellen Bericht des Insolvenzverwalters der Herkules Holding. „Jedenfalls scheint eine akkordierte Verwertung der Geschäftsanteile der Insolvenzschuldnerin im Zuge des gesamten Verkaufsprozesses denkbar und wahrscheinlich.“