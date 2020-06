Spanien: Steuer auf Kinder-Jause?

Kommt Spanien allein durch die Schuldenkrise? Muss das Land unter den Rettungsschirm flüchten und wenn ja, wann ist es soweit? Diese Fragen beschäftigen Politik, Anleger und Märkte. Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy hatte am Freitag erstmals signalisiert, dass ein Antrag auf EU-Hilfen erwogen werde. Medien und Experten gehen davon aus, dass Spanien im September einen offiziellen Antrag auf Hilfe stellen werde. Diesen Spekulationen entgegnete der spanische Wirtschaftsminister Luis de Guindos wiederum in einem Interview mit der Zeitung ABC: "Wir haben Zeit. Wir werden die Details klären und dann einen genauen Zeitplan entwerfen." 100 Milliarden Euro hat die viertgrößte Volkswirtschaft zur Rettung seiner klammen Banken bereits von der EU bekommen.

Zudem hat Spanien bereits zahlreiche Reformen und Sparprogramme aufgelegt, um wieder auf Kurs zu kommen. Die EU und der IWF hätten die Anstrengungen gewürdigt, sagte de Guindos: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht." "Der wichtigste Teil der Haushaltssanierung ist vollbracht", so der Wirtschaftsminister weiter. Am Freitag vermeldete die spanische Regierung, dass sie bis zum Jahr 2014 insgesamt 102 Milliarden Euro einsparen wolle - bislang waren für den Zeitraum Einsparungen von 65 Milliarden Euro geplant. Davon betroffen auch die klammen Regionen. Diese müssen heuer rund 36 Milliarden Euro ihrer fällig werdenden Verbindlichkeiten refinanzieren und mit 15 Milliarden Euro ihre Budgetlöcher stopfen. In Summe sollen die Regionen einen Schuldenberg von 140 Mrd. Euro angehäuft haben (mehr dazu: HIER).