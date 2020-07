Spanien ist so gut wie über den Berg

Dennoch gibt es Licht am Ende des Tunnels. Spanien ist dank des strikten Reformkurses wieder wettbewerbsfähig geworden: Der gelockerte Kündigungsschutz, Einsparungen in den Betrieben sowie Lohnkürzungen machen es für ausländische Firmen attraktiv zu investieren.

Auch die Bankensanierung, für die Madrid 41 Mrd. Euro Kredit beim Euro-Rettungsfonds aufnahm, war erfolgreich. Gerade an kleine und mittlere Unternehmen, die im Export wachsen wollen, fließen wieder Kredite.

Das treibt die Ausfuhren an: In den ersten neun Monaten 2014 stand ein Plus von 9 Prozent zu Buche. Anders als in Griechenland gebe es eine gesunde Industriebasis, auf die man sich nach dem Immobilienhype besonnen habe, sagt Spalek. An gut ausgebildeten Fachkräfte herrscht (noch) kein Mangel.

Besonders spürbar wird das in der Autobranche: Spanien ist nach Deutschland das zweitgrößte EU-Herstellerland mit 17 Produktionsstandorten für acht Konzerne ( PSA Peugeot Citroën, Seat/ Volkswagen/ Audi, Renault, Nissan, Ford, GM, Mercedes, Iveco). Ein großer Player ist Spanien auch bei Mode (Zara, Mango, Desigual) und Lebensmitteln (Paradeiser, Olivenöl, Wein). Mit 2,1 Mrd. Euro waren die Ausfuhren nach Österreich zuletzt etwas höher als die Einfuhren (1,9 Mrd. Euro). Für österreichische Automobilzulieferer und Anlagenbauer sieht Spalek jetzt besonders gute Chancen. Ebenso für "urbane Technologien" – von E-Autos über intelligente Stromnetze bis zu energieeffizienten LED-Lampen oder Fassadendämmungen.