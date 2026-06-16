SpaceX: Kurz nach dem Börsegang schon der erste Milliardendeal

Das Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX will schon kurz nach seinem Sprung an die Börse eine milliardenschwere Übernahme tätigen. Konkret will der von Elon Musk gegründete Konzern für 60 Milliarden Dollar (51,7 Mrd. Euro) die Softwarefirma Anysphere übernehmen. Der Zusammenschluss mit dem Entwickler des bekannten KI-Programmierassistenten Cursor soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

SpaceX hatte sich im April eine Option gesichert, das in San Francisco ansässige Start-up für diesen Betrag zu kaufen oder alternativ zehn Milliarden Dollar für eine Partnerschaft zu zahlen. Mit Cursor gehört Anysphere neben OpenAI und Anthropic zu den Start-ups im Silicon Valley, die das Schreiben von Software-Code mithilfe Künstlicher Intelligenz automatisieren. Das 2022 gegründete Unternehmen erzielte laut Reuters zuletzt einen Jahresumsatz von rund 2,6 Milliarden Dollar im Geschäftskundenbereich.

Der Zukauf könnte zudem der KI-Firma xAI, die im Februar mit SpaceX fusionierte, eine stärkere Position im Markt für KI-gestützte Programmierung verschaffen. In diesem Bereich liegt xAI bislang hinter mehreren Konkurrenten zurück. Gleichzeitig würde Cursor durch die Übernahme Zugang zu deutlich mehr Rechenleistung erhalten, um seine KI-Modelle weiterzuentwickeln.

Zusammen mit OpenAI und Anthropic gehört Cursor zu mehreren Start-ups aus dem Silicon Valley, die durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Automatisierung von Programmieraufgaben zahlreiche Entwickler angezogen haben. Dieser Bereich zählt zu den ersten kommerziell erfolgreichen Anwendungen moderner KI.

Unklar blieb zunächst, ob das Geschäft Auswirkungen auf die Vereinbarungen von SpaceX zur Vermietung seiner Rechenzentren hat. Der Konzern hatte zuletzt Verträge mit Anthropic und der Google-Mutter Alphabet über das Leasing von Cloud-Kapazitäten im Wert von jährlich rund 26 Milliarden Dollar abgeschlossen. Diese Verträge enthalten jedoch Kündigungsklauseln mit einer Frist von 90 Tagen.