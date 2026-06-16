SpaceX: Kurz nach dem Börsegang schon der erste Milliardendeal
Das Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX will schon kurz nach seinem Sprung an die Börse eine milliardenschwere Übernahme tätigen. Konkret will der von Elon Musk gegründete Konzern für 60 Milliarden Dollar (51,7 Mrd. Euro) die Softwarefirma Anysphere übernehmen. Der Zusammenschluss mit dem Entwickler des bekannten KI-Programmierassistenten Cursor soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden.
SpaceX hatte sich im April eine Option gesichert, das in San Francisco ansässige Start-up für diesen Betrag zu kaufen oder alternativ zehn Milliarden Dollar für eine Partnerschaft zu zahlen. Mit Cursor gehört Anysphere neben OpenAI und Anthropic zu den Start-ups im Silicon Valley, die das Schreiben von Software-Code mithilfe Künstlicher Intelligenz automatisieren. Das 2022 gegründete Unternehmen erzielte laut Reuters zuletzt einen Jahresumsatz von rund 2,6 Milliarden Dollar im Geschäftskundenbereich.
Der Zukauf könnte zudem der KI-Firma xAI, die im Februar mit SpaceX fusionierte, eine stärkere Position im Markt für KI-gestützte Programmierung verschaffen. In diesem Bereich liegt xAI bislang hinter mehreren Konkurrenten zurück. Gleichzeitig würde Cursor durch die Übernahme Zugang zu deutlich mehr Rechenleistung erhalten, um seine KI-Modelle weiterzuentwickeln.
Zusammen mit OpenAI und Anthropic gehört Cursor zu mehreren Start-ups aus dem Silicon Valley, die durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Automatisierung von Programmieraufgaben zahlreiche Entwickler angezogen haben. Dieser Bereich zählt zu den ersten kommerziell erfolgreichen Anwendungen moderner KI.
Unklar blieb zunächst, ob das Geschäft Auswirkungen auf die Vereinbarungen von SpaceX zur Vermietung seiner Rechenzentren hat. Der Konzern hatte zuletzt Verträge mit Anthropic und der Google-Mutter Alphabet über das Leasing von Cloud-Kapazitäten im Wert von jährlich rund 26 Milliarden Dollar abgeschlossen. Diese Verträge enthalten jedoch Kündigungsklauseln mit einer Frist von 90 Tagen.
Aktienkurs steigt weiter
Die Aktien von SpaceX setzen inzwischen ihre Rallye fort und stiegen am Dienstag im vorbörslichen Handel um mehr als 8 Prozent. Damit notiert sie mehr als 54 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 Dollar beim Börsengang und verleiht dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 2,75 Billionen Dollar. Das Unternehmen hat damit Amazon beim Börsenwert überholt und ist nun das fünftwertvollste Unternehmen der Welt. Zum Vergleich: Amazon wird derzeit mit 2,66 Billionen Dollar bewertet, Microsoft mit 2,95 Billionen Dollar.
„Wir können mit Sicherheit sagen, dass diese Bewertung heute absolut keinen Sinn ergibt. Die Menschen kaufen SpaceX in der Erwartung, dass andere ebenfalls kaufen und den Kurs weiter nach oben treiben werden – das ist Spekulation“, sagte Ipek Ozkardeskaya, leitende Marktanalystin bei Swissquote Bank.
Die Kursrallye könnte sich fortsetzen, da SpaceX voraussichtlich im Schnellverfahren in den Nasdaq-100 aufgenommen wird. Dadurch würde die Aktie zu einer bedeutenden Position in passiven Fonds und ETFs werden, die den Index nachbilden, was zusätzliche Nachfrage erzeugen dürfte.
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