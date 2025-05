Wie eine Firma aus Niederösterreich vom Satelliten-Boom profitiert

Die Bauteile für die Kommunikationssatelliten werden von Space-Lock in Brunn am Gebirge entwickelt, getestet, feingereinigt und zusammengebaut. Einzelteile werden von Zulieferern aus der Region gefertigt, erzählt Space-Lock-Gründer Florian Günther . Mehrere Hundert Satelliten mit Teilen des Unternehmens befinden sich bereits im Orbit. Namen von Kunden darf das Unternehmen aufgrund von Geheimhaltungsvereinbarungen keine nennen.

Die in Wien gegründete und mittlerweile im niederösterreichischen Brunn am Gebirge ansässige Firma sorgt mit seinen Komponenten dafür, dass Antennen und Messinstrumente der Satelliten zum richtigen Zeitpunkt aktiviert und ausgeklappt werden. Ein weiteres Bauteil von Space-Lock, ermöglicht präzise Drehbewegungen für die Ausrichtung von Solarpaneelen auf den Satelliten. Ein spezielles Scharnier der Firma hilft dabei, bewegliche Teile in Position zu bringen.

Um die mehreren Hundert Stück an Produkten pro Jahr auszuliefern, werden über 30.000 Einzelteile von Space-Lock verarbeitet.

Aktuell sind Stellen für Entwicklungsingenieure und in der Produktion ausgeschrieben. Die Tätigkeiten seien speziell und sehr anspruchsvoll, sagt Günther. Leute zu finden, die dafür geeignet seien, sei nicht einfach. Denn die Systeme müssten auf Anhieb funktionieren. Wartungen seien nach dem Start nicht mehr möglich: „Wenn wir fehlerhafte Teile ausliefern würden, wäre der Reputationsschaden enorm.

Die Weltraumindustrie entwickle sich seit mehr als zehn Jahren in eine kommerzielle Richtung, sagt der Gründer. Weg von institutionellen Playern, wie etwa staatlichen Weltraumagenturen, hin zu Privatunternehmen , bei denen traditionelle Geschäftsmodelle im Vordergrund stehen. Für Zulieferer, wie sein Unternehmen, bedeute das einen höheren Kostendruck , aber auch höhere Stückzahlen .

US-Zölle könnten Space-Lock in die Hände spielen

Der größte Markt für solche Satelliten in der Gewichtsklasse bis zu 100 Kilogramm befindet sich in den USA, Nachfrage gebe es aber auch aus Europa, so Günther.

Von den Zöllen der US-Regierung könnte das Unternehmen deshalb sogar profitieren. Potenzielle Kunden, die Produkte aus den USA beziehen, könnten sich in Richtung europäischer Zulieferer ausrichten, spekuliert er.

Unterstützung von der ESA

Gegründet hat Günther Space-Lock im Jahr 2018 nach seinem Maschinenbaustudium an der TU Graz. Über das von der europäischen Weltraumagentur ESA im Grazer Science Park betriebene Business Incubation Center (BIC) knüpfte er erste Kontakte zur Weltraumindustrie und arbeitete parallel dazu erste Businesspläne aus.

Ausbauen will Günther auch die Forschung und Entwicklung in seinem Unternehmen. An der Erweiterung des Portfolios und neuen Produktlinien werde bereits gearbeitet: „Wir wollen weiter wachsen.“