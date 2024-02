Weltraumpremiere: Holzsatellit soll Weltraummüll reduzieren

© REUTERS/HANDOUT

In Tests an Bord der Internationale Raumstation haben verschiedene Holzarten bewiesen, dass sie den extremen Bedingungen im Weltraum standhalten können. Am widerstandsfähigsten erwies sich dabei Magnolienholz, aus dem der LignoSat nun gefertigt wurde.