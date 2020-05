Soros: "Lage ist gefährlicher als 2008"

Die Sorgen um die Eurozone belasteten auch zum Wochenausklang den Kurs der Gemeinschaftswährung. Diese fiel auf unter 1,27 Dollar, zum japanischen Yen sogar auf ein Elfjahrestief. Zusätzlich spielten die positiven Signale vom US-Arbeitsmarkt dem Dollar in die Hände. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im Dezember um 200.000 – das Plus war damit doppelt so hoch wie im November. Analysten hatten lediglich einen Anstieg von 150.000 erwartet. Einige Börsen wie etwa in Wien blieben feiertagsbedingt geschlossen. An den anderen Märkten ging es mit den Kursen bergab, der Frankfurter DAX etwa fiel 1,0 Prozent. In Mailand brach die UniCredit-Aktie erneut 9,1 Prozent ein. Damit hat das Papier seit der Ankündigung der Kapitalerhöhung am Mittwoch mehr als ein Drittel seines Wertes verloren.