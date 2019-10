Sorgenkind Boeing: Erneut Risse festgestellt

Das Problem tauchte erstmals bei einer Maschine in China auf. Die US-Flugaufsicht FAA ordnete daraufhin eine Untersuchung aller Maschinen dieses Typs an, die bereits mehr als 30.000 Flüge absolviert haben. Als Folge müssen nun bis zu 50 Maschinen aus Sicherheitsgründen am Boden bleiben, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag.

Boeing steht derzeit bereits wegen zwei Abstürzen von Maschinen vom neuen Typ 737MAX massiv unter Druck. Bei einem Absturz einer Boeing 737Max waren am 29. Oktober 2018 in Jakarta alle 189 Insassen ums Leben gekommen. Nur wenige Monate später kam es in Äthiopien zu einem weiteren Unglück mit 157 Toten. Seit März gilt ein weltweites Flugverbot für alle Maschinen dieses Typs. Das trübt nicht nur Boeings Bilanz erheblich; wegen der betroffenen Zulieferer und Airlines sind sie auch eine Belastung für die gesamte US-Wirtschaft.