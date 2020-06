Soravias suchen neue Geldquellen

Auch in Österreich wollen die Soravia-Brüder wohlhabende Anleger per Anleihe anzapfen: "In Wien reißen wir mit unserem Partner S+B das Cineplexx auf der Donauplatte ab und wollen ein Wohnprojekt mit bis zu 35.000 umsetzen", so Erwin Soravia. Arbeitstitel: Danube Flats. Der Architekturwettbewerb läuft gerade, ein Café und ein Floß im Wasser sollen die Gegend beleben. Das Volumen beziffert Soravia mit 95 Mio. Euro: "Das soll unter anderem über eine Anleihe finanziert werden."

Und auch eine zweite Anleihe wollen die umtriebigen Brüder auflegen: Zu drei bestehenden Wasserkraftwerken soll ein viertes in NÖ kommen. Hier soll es ein Bürgerbeteiligungsmodell geben (Volumen: 25 Mio. Euro). In Summe wollen die Soravias heuer zwischen 230 und 270 Mio. Euro in Baumaßnahmen investieren – wenn alles klappt.

Soravia: Zwei Chefs, 1300 Mitarbeiter

Die Soravia-Gruppe wurde 1989 von den Brüdern Hanno und Erwin Soravia gegründet. In den Unter nehmen der Gruppe sind 1300 Mitarbeiter beschäftigt. Seit 1992 ist man im Immobiliengeschäft in Osteuropa tätig, das mit der Krise kräftig einbrach. Weiterhin rentabel sind die Beteiligung am Dorotheum Wien, der Linzer Finanzgruppe IFA oder dem Außenwerber Megaboard.