Sondersteuern tun Griechen "wirklich weh"

Mit einem neuen Gesetz will es Griechenland schaffen, an sich unkündbare Beamte doch abzubauen. Sie werden in eine so genannte "Arbeitsreserve" geschickt, in der sie ein Drittel weniger verdienen als bisher. Nach voraussichtlich einem Jahr ist auch dieser "Job" weg. Die beiden größten griechischen Gewerkschaften haben bereits zu jeweils 24-stündigen Streiks am 5. und 19. Oktober aufgerufen.



Mit einem neuerlichen Sparpaket will sich Griechenland die nächste Hilfskredit-Tranche in Höhe von acht Milliarden Euro sichern. Nach zwei Krisentelefonaten mit Vertretern der so genannten Troika (Vertreter der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds) gab sich Finanzminister Evangelos Venizelos optimistisch. Kommende Woche werden die Troika-Experten erneut nach Athen reisen, um die Einhaltung der Sparvorgaben zu überprüfen.



Vor allem bei griechischen Gewerkschaftern ist man auf die Troika nicht gut zu sprechen. "Die Troika und die Regierung müssen weg", so ein Gewerkschafts-Sprecher am Mittwoch. Von Finanzminister Venizelos kam dagegen Lob: Ohne die Kontrolle der Troika wären die Finanzen des Landes bereits entgleist.