Sommerurlaub: Frankreich und Kroatien hoch im Kurs

Die Flugsuchen in Richtung Frankreich legten den Angaben zufolge gegenüber dem Vorjahr um 56 Prozent besonders kräftig zu. "Der starke Anstieg lässt sich hier zum Teil sicher durch die Fußball-EM erklären", so John-Lee Saez, Regional Director bei Checkfelix. Die Preise für die Flugtickets hätten sich mit einem Plus von 2 Prozent aber kaum verändert.

Massiv gestiegen sind heuer auch die Flugsuchen nach Kroatien - hier verbuchte Checkfelix einen Zuwachs von 27 Prozent - und nach Spanien mit einem Anstieg von 8 Prozent. Dennoch gingen die durchschnittlichen Flugpreise dorthin um 16 bzw. 7 Prozent zurück. Eine Umleitung der Urlauberströme - weg von der Türkei, Griechenland und Nordafrika - ist klar zu erkennen.