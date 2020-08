Sommersaison: Volle Badeorte, leere Städte

Die Kärnten Werbung hat am Freitag eine Kampagne vorgelegt, um die verkürzte Sommersaison in den Herbst zu verlängern. Demnach sollen Gastronomie, Beherbergung und Ausflugsziele heuer länger offenhalten. In Tirol hingegen wappnet man sich schon für den Winter. Branchenvertreter haben Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag aufgefordert, so bald wie möglich Regeln für die kommende Skisaison vorzulegen.

International

Auch international gibt es Verwerfungen in der Tourismusbranche. So hat nach der österreichischen und der Schweizer Niederlassung auch die deutsche Reisebüro-Kette STA Travel Insolvenz angemeldet.