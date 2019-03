Sommer- oder Normalzeit? Österreich hat keinen Plan

Die Entscheidung, welche Standardzeit kommt, ist vor allem für die Bauwirtschaft von großer Bedeutung, meint Helmenstein. „Im Winter sind die Baustellen gut ausgeleuchtet, aber in der Übergangszeit, wenn um sechs Uhr begonnen wird, reichen die Lichtverhältnisse oft nicht aus.“ Das würde nicht nur die Effizienz senken, sondern auch die Zahl der Arbeitsunfälle steigern, so Helmenstein.

Unfälle seien übrigens auch ein Argument gegen die Zeitumstellung: „Dadurch entsteht ein Mini-Jetlag, der zu mehr Unfällen auf der Straße führt“, erklärt der Ökonom. Ein Ende der Zeitumstellung sei also auf jeden zu begrüßen. „Wichtig ist, dass wir bei der neuen Standardzeit eine Synchronität im Binnenmarkt haben“, sagt Helmenstein. Wäre diese nicht gegeben, könne das zu großen Schäden führen.

Das würde in der Wirtschaft den Koordinationsaufwand erhöhen und damit zu einer größeren Fehleranfälligkeit führen. Als Beispiel führt er die Nachtflugverbote auf vielen europäischen Flughäfen an: Durch das Landeverbot in der Nacht kann es passieren, dass ein Flugzeug eine Stunde in der Luft kreisen oder andere Flughäfen anfliegen muss. Helmenstein: „Ein Standardzeit-Fleckerlteppich muss vermieden werden. Österreich soll sich mit Deutschland, der Schweiz, Italien und Osteuropa für die gleiche Zeit entscheiden.“