Software-Updates wirken kaum

"Die Aussage, dass eine Hardware-Umrüstung nichts taugt, ist unrichtig", sagt Bernhard Wiesinger, Leiter des Öamtc-Konsumentenschutz. "Daher kann diese Maßnahme beim Dieselgipfel nicht vom Tisch sein." Er fordert wie Leichtfried, dass "gemacht wird, was technisch möglich ist". Generell ist eine Hardware-Umrüstung nur für die beiden jüngsten Abgasnormen Euro 5 und 6 (ab ca. 2011) machbar. Und dies auch nur bei größeren Fahrzeugen. Die Kosten, die Wiesinger mit rund 1500 Euro (exklusive Einbau) beziffert, müssten die Hersteller tragen.

Immerhin ein gutes Ergebnis zeigten die Tests auch: Der Spritverbrauch hat sich kaum verändert, in einigen Fällen ging er sogar leicht zurück. "Erst ab einer Auswirkung von zehn Prozent könnte der Fahrzeugbesitzer an eine Schadenersatzklage denken", so Wiesinger.