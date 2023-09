Nach Software-Update für iPhone 12: Keine Gefahr für Österreich

Überschreitung der Grenzwerte festgestellt

Damit will Apple einen Rückruf des betroffenen Modells in Frankreich abwenden. Zuvor hatte die heimische Strahlenaufsicht ANFR bei ihren Tests eine leichte Überschreitung der Grenzwerte festgestellt. Das Land hatte deshalb einen Verkaufsstopp des iPhone 12 angeordnet und mit einem Rückruf gedroht. Am Mittwoch wäre eine Frist hierfür abgelaufen.

Testverfahren in Frankreich

Mit seinen Ergebnissen hat die ANFR andere Länder auf den Plan gerufen. Das Testverfahren in Frankreich unterscheidet sich jedoch von denen anderer Staaten und ist nicht Teil der europäischen Prüfnorm. Der RTR ist der Sachverhalt bekannt, hieß es auf Anfrage der APA. In Europa würden die Grenzwerte für elektromagnetische Strahlung einheitlich bei vier Watt pro Kilogramm liegen.