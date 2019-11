So wohnen die Österreicher

Weitere sieben Prozent sehen Eigentum langfristig als günstigere Wohnform an. Knapp über der Hälfte (51 Prozent ) der Befragten lebt allerdings noch in Miet-Immobilien. Besonders die Altersgruppe zwischen 25 und 40 Jahren zieht dieses Wohnkonzept vor.

Dies hat laut Erhebung folgende Gründe: Ein Drittel will flexibel bleiben, ebenso ein Drittel verfügt nicht über genügend Eigenmittel und für den Rest ist Mieten günstiger beziehungsweise ein Kredit keine Option.

Singles in Wohnungen

Geht es um die Immobilienwahl, so zählt bei vielen Suchenden die Lage zu den wichtigsten Auswahlkriterien. Mittlerweile aber fast genauso wichtig: Eine attraktive Außenfläche – für fast zwei Drittel der Befragten sind ein Balkon, eine Terrasse oder ein Garten eine zentrale Voraussetzung für die Wahl einer Immobilie.

Ob bei der Immobiliensuche nach Miete, Eigentum, einer Wohnung oder gar einem Haus gesucht wird, steht meist im Zusammenhang mit dem aktuellen Familienstand. So wohnt der Großteil der Singles (91 Prozent) in einer Wohnung, die zu mehr als zwei Dritteln (69 Prozent) zur Miete bezogen wird.

Verheiratete Teilnehmer wohnen hingegen vermehrt (61 Prozent in Eigentum, mehr als ein Drittel (36 Prozent davon in einem Haus. Ist der Beziehungsstatus allerdings „nur“ vergeben, so hält sich beim Verhältnis zwischen Miete (51 Prozent) und Eigentum (49 Prozent) die Waage.