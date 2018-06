So ticken die Reichen bei der Geldanlage

Was kleine und große Brieftaschen gemeinsam haben dürften: Finanzielle Stabilität ist besonders wichtig. Weit vorne in der Bewertung der Relevanz liegt auch ein guter Online-Zugang zu Dienstleistungen. Hand in Hand mit der Verbreitung des Online-Angebots geht, dass der Zugang zu einer Bankfiliale in direkter Nähe an Bedeutung verliert. Von den Banken wird ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis eingefordert. Neuen Medien – wie Blogs – bringen Vermögende besonders wenig Vertrauen entgegen, das Vertrauen in das politische System in Österreich hat sich dagegen besonders stark verbessert.

Die Generationen-Kluft bei der Nutzung von Online-Banking hat sich so gut wie geschlossen, bei Online-Beratung gibt es aber Unterschiede. Bei den Personen unter 49 Jahren können sich bereits 35 Prozent vorstellen, Finanzgeschäfte bei einem reinen Online-Anbieter zu tätigen. In der Generation 70 plus sind es elf Prozent.

Experte Cocca identifiziert 14 Prozent der Befragten als Gruppe jener, die mit dem Internet-Angebot so zufrieden sind, dass sie sich von „Private Bankern“ nicht mehr zurückerobern lassen. Der große Rest werde mehr oder weniger in beiden Welten – online wie stationär – Beratung suchen.