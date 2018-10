So spielt sich das neue Doppel Wien-Vaduz auf Reiche ein

„Wir wollen so präsent sein, dass Vermögende an uns nicht vorbei kommen“, haben sich Ramsauer und Brenna vorgenommen. Für die LLB in Österreich neu ist das Fondsgeschäft, das die Constantia in die Ehe mitgebracht hat. Auch das Geschäft mit Gewerbe-Immobilien „kannten wir noch nicht“, sagt Brenna. Für die Kunden der Liechtensteiner im Mittleren Osten sei das besonders interessant.

Die neue Bank habe deutlich an Bonität gewonnen, freut sich Ramsauer, weil die Mutter in Liechtenstein mit einer Bonitätsnote (Rating) versehen ist. Zudem komme jetzt ein Schub an neuer Technologie. Die LLB nimmt dafür gerade 25 Millionen Euro in die Hand, unter anderem für die tägliche Überwachung der Portfolios.

Ziel der Bank ist es, mit Meinungen zu den Entwicklungen an den Finanzmärkten künftig präsenter zu sein. „Der risikolose Zinssatz ist zum zinslosen Risiko geworden“, sagt Ramsauer. Wer kein Risiko eingehen wolle, verliere Geld – weil die Kaufkraft schwindet. Er rät, an schwachen Börsentagen immer wieder zuzukaufen. Die europäischen Aktienmärkte seien überproportional zu schwach. Da sei durchaus noch Potenzial vorhanden.

Im Frühjahr wird Ramsauer übrigens in den Aufsichtsrat wechseln.