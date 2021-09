So performen Österreichs Top-Unternehmen im ATX

Der Ziegelriese Wienerberger hat mit einem Rekordumsatz von 1,9 Milliarden Euro auch das Vorkrisenniveau (2019: 1,7 Milliarden Euro) übertroffen, also nicht nur das erste Halbjahr 2020. Beim Nettogewinn liegt man noch etwas unter dem ersten Halbjahr 2019 (damals standen 127 Millionen Euro nach dem Plus, jetzt sind es 112,6 Millionen Euro).

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 landete außerdem der oberösterreichische Stahlkonzern voestalpine wieder in der Gewinnzone. Nach einem Verlust von 70 Millionen Euro im Vorjahr ist man jetzt mit 259 Millionen Euro im Plus. Die Nachfrage zog kräftig an, gestiegene Rohstoffpreise wurden an die Kunden weitergegeben.