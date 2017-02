Die USA kommen vom Mars, die Europäer von der Venus: Seit US-Präsident Donald Trump am Ruder ist, gilt der Eindruck mehr denn je. Seit dem Zweiten Weltkrieg waren die USA die treibende Kraft des freien Handels. Jetzt wollen sie die Schotten dicht machen und ausländische Anbieter aussperren?

"Amerika zuerst"?

Ankündigungen wie "Amerika zuerst", Strafzölle für Waren aus dem Ausland oder Drohungen gegen Firmen, die in Mexiko produzieren, sind aus EU-Perspektive purer Protektionismus.

Oder ist es Selbstschutz? So wird das nämlich in der Trump-Regierung gesehen: "Wir pochen nur darauf, dass globale Handelsregeln eingehalten werden", erklärt Stahlmagnat und Trump-Berater Dan DiMicco: "Das ist kein Protektionismus, sondern die Beendigung der Schwindelei." China sei "der Weltmeister der Währungsmanipulation", sagte Trump jüngst. Und der Euro diene nur dazu, Deutschland Exportvorteile zu verschaffen. Wer sind die Schwindler?

EU-Jobs sind bedroht

Fakt ist: Für die EU stünde besonders viel auf dem Spiel, falls Abschottung die neue Mode wird. In der EU machen Exporte 48 Prozent der Wirtschaftsleistung aus – in China sind es nur 22 Prozent und in den USA knapp 13 Prozent, ergibt eine Studie der Denkfabrik Bruegel. Deshalb wären in der EU durch Protektionismus besonders viele Jobs bedroht, warnt Bruegel-Vizechefin Maria Demertzis.

Aber was ist mit Protektionismus eigentlich gemeint? "Da gibt es zwei Sichtweisen", erklärt der britische Ökonom Simon Evenett, der an der Uni St. Gallen lehrt. Die traditionelle Sicht orientiere sich an den 1930ern. Damals wollten die von der Großen Depression betroffenen Nationen ihre Wirtschaft schützen, indem sie Importe fernhielten oder die Währung abwerteten. Das trieb alle noch tiefer in die Krise – viele Trump-Maßnahmen zielen dennoch in diese Richtung.

Unfaire Steuergesetze

Im 21. Jahrhundert gebe es aber subtilere Instrumente, um ausländische Firmen zu benachteiligen – sei es über Einschränkungen für Investitionen, für Arbeitskräfte oder geistiges Eigentum. "Immer öfter werden auch nationale Steuergesetze protektionistisch eingesetzt", sagt Evenett. Solche Maßnahmen sind aber von der Welthandelsorganisation (WTO) oftmals nicht erfasst und können nicht angezeigt werden.

Der "Global Trade Alert", den Evenett betreut, zählt sei November 2008 alle Maßnahmen, die den Handel behindern. Als protektionistisch wird dabei alles gewertet, was einheimische Anbieter bevorzugt oder ausländische benachteiligt. Unfairer Wettbewerb hatte schon vor Trumps Bestellung Hochkonjunktur: "Wir haben 2015 und 2016 eine deutliche Zunahme gesehen."

Österreichs Exporte: 76 Prozent diskriminiert

Unfair sind freilich nicht immer nur die anderen. Denn auch für Österreich hat Evenett seit Ausbruch der Krise etliche protektionistische Maßnahmen (samt EU) gezählt – 262 an der Zahl, darunter der Sozialversicherungsrabatt für heimische Milchbauern. Das würden wohl die wenigsten Österreicher als Handelshemmnis bewerten, ist aber nur konsequent. Was die eine Seite als legitime Hilfe oder Unterstützung wertet, ist aus Sicht der Konkurrenz eben oft eine unfaire Verzerrung.

Österreichs Exporteure können ein Lied davon singen: Laut einer noch unveröffentlichten Studie waren 2015 ganze 76 Prozent der Ausfuhren mit unfairem Wettbewerb konfrontiert, sagt Evenett. Am häufigten(74 Prozent) mussten sie sich mit subventionierten Lokalrivalen matchen, etwa in China, Brasilien und Indien.

China und USA on top

Und wer ist Weltmeister in Sachen Protektionismus? Nach der Zahl der Maßnahmen sind es die USA selbst mit 1281 Handelshemmnissen. Gemessen am betroffenen Volumen ist es hingegen China, das nur 267 Barrieren errichtet hat. Evenetts Erklärung: "Wenn die Chinesen intervenieren, dann mit wenigen Aktionen, aber großen Folgen."